Oscar Piastri greep tijdens de Grand Prix van Canada pas voor de tweede keer dit seizoen naast het podium. Volgens voormalig wereldkampioen Nico Rosberg, die hierover sprak met Piastri’s manager Mark Webber, is het juist de houding van de jonge Australiër die laat zien dat hij klaar is voor de wereldtitel.

Oscar Piastri startte de Grand Prix van Canada vanaf de derde plaats, maar verloor bij de start een positie aan Kimi Antonelli. De McLaren-coureur wachtte op het juiste moment om die plek terug te pakken. Pas in de laatste stint wist hij het gat naar de Mercedes-rookie te dichten, maar net toen hij in positie kwam, kreeg hij een nieuwe zorg aan zijn hoofd.

Teamgenoot Lando Norris, die op een alternatieve strategie reed en vanaf de zevende plaats was gestart, zat de Australiër op de hielen. De Brit probeerde een aanval te plaatsen, maar raakte Piastri en viel daardoor uit de race.

Piastri kon ondanks de aanvaring zijn weg vervolgen en stelde twaalf belangrijke punten veilig, nadat het veld onder de safety car finishte. Hoewel Max Verstappen met zijn tweede plaats het gat op de kampioenschapsleider verkleinde, liep de Australiër flink uit op zijn voornaamste concurrent Norris. Met nog veertien races te gaan heeft de ‘koele kikker’ nog een lange weg voor zich richting zijn eerste wereldtitel, maar volgens Nico Rosberg laat Piastri’s houding zien waarom hij daar klaar voor is.

De voormalig wereldkampioen deelde tijdens de nabeschouwing van de Grand Prix van Canada bij Sky Sports F1 een gesprek dat hij had met Piastri’s manager Mark Webber. “Ik sprak met Mark Webber, die vroeger mijn ex-teamgenoot was bij Williams en nu de manager van Oscar is. Hij zei ook dat, of hij nu als eerste of vijfde eindigt, ’s avonds gewoon een pizza eet en dat hij in dezelfde gemoedstoestand is”, verklapte hij. “Natuurlijk is er wat opwinding na de race, maar dan is het klaar en gaat hij verder. Hij is gewoon super, ongelooflijk solide.”

