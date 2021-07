Wiens schuld was de crash op Silverstone: was Lewis Hamilton 100 procent verantwoordelijk, had Max Verstappen meer ruimte moeten geven of was het gewoon een racing incident? Deze vraag houdt de gemoederen nog altijd bezig en voormalig kampioen Nico Rosberg kan dan uiteraard niet ontbreken.

Als iemand weet hoe het is om op het scherpst van de snede met Lewis Hamilton te vechten om de wereldtitel, dan is het wel Nico Rosberg. De Duitser delfde in 2014 en 2015 het onderspit maar wist in 2016 het pantser van Hamilton te kraken. En dat ging met de nodige controverse en mentale spelletjes, iets waarvan Rosberg denkt dat er dit jaar nog veel van zal volgen.

Hét moment van de rivaliteiteit tussen Hamilton-Rosberg, de crash in Spanje in 2016. Foto: BSR Agency

Over de aanrijding met de zware crash van Verstappen als gevolg is Rosberg duidelijk. “Het was een race-incident”, zegt hij de Engelse krant Daily Express. Het is gezien de kleine verschillen dit seizoen ook niet meer dan logisch dat het zover is gekomen, denkt Rosberg.

“Iedereen rijdt op de limiet, dat is normaal als je voor de winst racet tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. Je vecht voor het kampioenschap en het zit constant zó dichtbij elkaar, je weet hoe belangrijk het is om die eerste ronde als eerste door te komen.”

Het kamp Red Bull en Verstappen was naderhand behoorlijk verbolgen over hoe de overwinning van Hamilton werd gevierd. Verstappen werd nog onderzocht in het ziekenhuis, het uitbundige gefeest bij Mercedes vond men niet heel sportief. “En dat zal alleen maar hevigere gevechten opleveren”, voorspelt Rosberg. “Ik kan niet wachten om de televisie weer aan te zetten voor de volgende. Het is qua intensiteit alleen maar groter geworden.”