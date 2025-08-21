Rubens Barrichello is de laatste Braziliaan die een Grand Prix heeft gewonnen. De oud-coureur, tevens de Braziliaan met de meeste starts in de koningsklasse, won de Italiaanse GP van 2009. Ondanks de grote voorliefde voor Formule 1 in Brazilië, wachten de fans dus al geruime tijd op een nieuwe zege. Volgens Barrichello gloort er gelukkig hoop; Gabriel Bortoleto is een veelbelovende coureur, maar ook in de juniorklassen zit Braziliaans talent.

Rubens Barrichello begon zijn Formule 1-carrière in 1993 en racete tegen de legendarische Ayrton Senna. Na periodes bij Jordan en Stewart belandde hij bij Ferrari, waar hij samenwerkte met Michael Schumacher in een van de meest dominante periodes uit de geschiedenis van de sport. Later volgden nieuwe samenwerkingen met Honda, Brawn GP en uiteindelijk Williams. In 2009 won hij zijn laatste Grand Prix op Monza, in het seizoen waarin teamgenoot Jenson Button zichzelf tot kampioen kroonde.

Sindsdien kwam er nooit meer een Braziliaan als eerste over de streep, ondanks dat Felipe Massa, Felipe Nasr, Nelson Piquet Jr., Bruno Senna en Lucas di Grassi allemaal actief waren in de sport. Sauber-belofte Gabriel Bortoleto is de nieuwste Formule 1-coureur die hoopt een einde te maken aan deze statistiek. Barrichello prees de jonge coureur en wees op een veelbelovende generatie Braziliaanse rijders.

‘Kwestie van tijd’

“Hij (Bortoleto, red.) heeft een hele hoge gunfactor”, verklaarde Barrichello tegenover Pit Lane Chronicle. “Hij doet het ook echt goed – hij grijpt zijn kansen en neemt de tijd. Dat is ontzettend mooi om te zien. Het is natuurlijk gek om te bedenken dat ik de laatste winnaar voor Brazilië was. Dat is al zo lang geleden.” Barrichello is zich ervan bewust dat er genoeg talent is in zijn thuisland. “Rafa Camara is ook heel erg goed, en ik hoop dat hij ook snel de Formule 1 ingaat. Ik ben zeker een fan; hij is een hele goede coureur.” Camara leidt het Formule 3-kampioenschap met Trident en is onderdeel van de opleidingsschool van Ferrari.

LEES OOK: Ecclestone tipt Ferrari: ‘Gabriel Bortoleto moet opvolger van Hamilton worden’

Ondanks dat er genoeg talent uit Brazilië stroomt, is geld vaak een beperkende factor, zo weet ook Barrichello. “Bortoleto doet het fantastisch in de Formule 1 en we hebben genoeg andere veelbelovende coureurs”, benadrukte hij. “Maar het blijft een kwestie van geld. Brazilië is financieel gewoon niet zo sterk als we soms denken. Dat is wel een probleem. Tegelijkertijd zien we op de kartbanen genoeg jong talent rondrijden. Het verlangen om de top van de autosport te bereiken, bestaat nog steeds. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat we meer Braziliaanse Formule 1-coureurs hebben.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.