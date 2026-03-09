Gabriel Bortoleto heeft punten gepakt voor Audi tijdens het debuut van het team in de Grand Prix van Australië. De Braziliaan startte vanaf de tiende plaats, schoof tijdens de race een positie op en scoorde twee punten. “Er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden tijdens de race”, concludeert Bortoleto.

Ondanks dat Gabriel Bortoleto door een technisch probleem niet kon rijden in Q3, mocht hij de race in Melbourne vanaf de tiende plaats beginnen. Teamgenoot Nico Hülkenberg, die zich als elfde had gekwalificeerd, viel nog voor de start uit met een technisch probleem. Toch wist Audi bij zijn eerste race als fabrieksteam direct punten te scoren op het circuit van Albert Park. “Als iemand ons had gezegd dat we in onze allereerste race als nieuw team Q3 zouden halen én punten zouden pakken, had ik waarschijnlijk gevraagd of hij dronken was”, vertelde Bortoleto na afloop aan Sky Sports F1.

‘Dat was niet gepland’

Met een negende plaats pakte de 21-jarige Braziliaan twee punten voor het kampioenschap. Hij was na afloop zichtbaar tevreden. “Het was ontzettend leuk. Soms ging het echt alle kanten op. Veel situaties waren onvoorspelbaar en ik heb inhaalacties gedaan die ik zelf niet had verwacht”, aldus de Audi-coureur. Een voorbeeld daarvan gebeurde vlak na een pitstop. “Ik wilde Pierre Gasly achter me houden, dus drukte voor de eerste bocht op de knop voor extra energie. Ineens ging ik ook voorbij aan de auto voor me, dat was niet gepland.”

LEES OOK: Lewis Hamilton verheugd over nieuw F1-reglement na GP Australië: 'Enorm genoten'

De reglementen bevielen Bortoleto ook wel, maar hij merkt op dat de coureur met veel meer bezig is dan alleen racen. “Je moet slim rijden en tijdens de race strategisch meedenken. Vorig seizoen was het net wat eenvoudiger, toen zat je in de auto en hield je je vooral bezig met bandenmanagement. Letten op de energie speelde toen geen rol. Nu komen er zo’n tien dingen op je af waar je tegelijk rekening mee moet houden”, concludeert de 21-jarige coureur.

‘Historisch moment’

Audi-teambaas Jonathan Wheatley benadrukt dat dit zonder twijfel een historische dag was. “Ik ben ongelooflijk trots op dit resultaat. We staan hier met een compleet nieuw team, chassis en powerunit. Dat we meteen Q3 halen en als negende finishen, maakt dit zonder twijfel een historisch moment voor het team. Het is een fantastische manier om ons avontuur te beginnen”, concludeert Wheatley.

