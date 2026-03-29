George Russell baalt ervan dat hij tijdens het raceweekend op Suzuka wederom met pech te maken kreeg. De Brit was namelijk tijdens de race net naar de pitstraat geweest voor nieuwe banden, toen de safety car de baan opkwam. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli kon zo een kortere pitstop maken dan de Brit. Volgens Russell is het niet voor het eerst dat de pech bij Mercedes alleen hem treft: ‘Ik ben degene die daaronder lijdt’.

George Russell begon als tweede aan de race op Suzuka, maar haalde uiteindelijk geen podiumplaats. De Brit kwam als vierde over de finishlijn, mede door de ongelukkige timing van de safety car voor de coureur. Russell was namelijk al net binnen geweest voor een bandenwissel, toen de safety car-periode na de crash van Oliver Bearman van kracht ging.

“In het racen gaat het soms goed en soms slecht,” blikt Russell naderhand tegenover de media terug op zijn GP Japan. “Het voelt op dit moment, de afgelopen twee weekenden, alsof alle problemen die we hebben, mij treffen en ik degene ben die daaronder lijdt.” Tijdens de GP China viel Russell in de kwalificatie nog stil, en kon hij later teamgenoot Kimi Antonelli niet meer van pole position afhouden. De Italiaan won vervolgens zijn eerste Grand Prix.

‘Kwestie van geluk’

Volgens Russell is het gewoon ‘pech’ dat de problemen bij Mercedes vooral hem treffen. “Zo is het nu eenmaal gelopen. Het is alsof sommige mensen alleen problemen hebben tijdens de training, maar wij hebben dit hele seizoen nog geen enkel probleem gehad tijdens de training. Ik heb de problemen gehad tijdens de kwalificatie. Het is dus gewoon een kwestie van geluk met deze nieuwe auto’s. Het is echter race drie van de 22, dus ik maak me helemaal geen zorgen over wat er hier gebeurt en ik weet dat ik heb wat nodig is om terug te komen.”

