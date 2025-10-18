De sprintrace in Austin leverde spektakel op van begin tot eind. Terwijl Max Verstappen zijn pole position verzilverde en de overwinning pakte, vocht George Russell zich vanaf P6 naar de tweede plaats. Een resultaat dat hij zelf ‘boven verwachting’ noemde.

Russell startte als zesde en profiteerde van de chaos in de openingsbocht, waar beide McLaren-coureurs elkaar raakten en uitvielen. “Ik zat aan de buitenkant en ging er vol voor, maar toen zag ik dat ze dat aan de binnenkant ook allemaal deden,” blikte de Brit terug. “Ik heb het alleen nog maar vanuit mijn cockpit gezien, maar zag drie auto’s elkaar raken en dat loopt doorgaans niet goed af.”

Later in de race waagde Russell nog een poging om Verstappen van de leiding te verdringen, maar zijn aanval strandde. “Ik zag een halve kans en probeerde het gewoon, maar ik reed waarschijnlijk nog iets te ver achter hem. Toch is P2 beter dan we verwacht hadden, dus ik heb behoorlijk wat punten gepakt.”

