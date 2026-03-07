George Russell heeft de eerste pole position van het seizoen op zijn naam geschreven. Tijdens de kwalificatie voor de GP van Australië liet hij zien dat Mercedes terug is aan het front. Maar een eenvoudige overwinning ligt niet zomaar in het verschiet. “Racen wordt met deze auto’s een stuk uitdagender.”

“Het was een geweldige dag! We wisten dat de auto veel potentie had, maar tot de eerste kwalificatie weet je het nooit zeker. De auto kwam echt tot leven, vooral nu onder iets koelere omstandigheden”, zegt de Brit na afloop.

Wel geeft hij aan dat het nog even wennen is om met de nieuwe bolides het maximale eruit te halen. “Ze zijn niet gemakkelijk te besturen en voor de fans is het ook niet makkelijk te begrijpen. Maar ik kijk uit naar de race morgen, dit kan een leuke race opleveren.”

Ook kijkt hij met gemengde gevoelens vooruit. “Eenvoudige dingen uit het verleden, zoals de start en de pitstops, worden met deze auto’s al een stuk uitdagender. Wie weet wat er morgen allemaal gebeurt, maar wij starten vanaf de best mogelijke plek.”

