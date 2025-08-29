Lewis Hamilton verkondigt klinkklare onzin. Althans, dat meent zijn voormalige Mercedes-teamgenoot George Russell. Hamilton bestempelde zichzelf eerder dit seizoen, tijdens de GP van Hongarije, onder andere als ‘nutteloos’. De zevenvoudig wereldkampioen stelde zelfs dat zijn nieuwe werkgever Ferrari er verstandig aan zou doen om uit te kijken naar een andere coureur.

“Natuurlijk spreekt Lewis onzin als hij zoiets zegt, want hij is de beste coureur aller tijden”, vertelde Russell donderdag in Zandvoort tijdens een sessie met enkele Nederlandse journalisten, onder andere van FORMULE 1 Magazine.

Russell: “Tien minuten na een slechte kwalificatie sta je voor de camera’s en spelen emoties een grote rol. Dat kleurt je woorden. Op een goede dag zie je juist weer het tegenovergestelde. Lewis won dit jaar nog de sprint in China. Hij heeft het nog steeds in zich. Maar Formule 1 is een moeilijke sport, zeker als je team niet op het hoogste niveau presteert. Dat maakt alles zwaarder.”

