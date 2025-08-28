George Russell ligt niet wakker over de duur van zijn contractverlenging bij Mercedes, of het nu gaat om een éénjarige deal of een meerjarig contract. De Brit benadrukt dat de prestaties belangrijker zijn dan de duur van zijn verbintenis. “Ik wil winnen met Mercedes, dat is duidelijk,” zegt hij in Zandvoort.

“We hebben positieve gesprekken, maar we hebben geen haast,” vertelt hij in het motorhome van Mercedes. “Hopelijk kunnen we binnenkort iets bekendmaken. Er is geen druk vanuit mijn kant en geen druk vanuit het team. We hebben nu vooral even genoten van de zomerstop.”

Of zijn nieuwe contract één of meerdere seizoenen gaat duren, maakt hem weinig uit. “Nee, het draait vooral om de prestaties en er zijn voordelen voor beide opties. Ik wil winnen met Mercedes, dat is duidelijk.”

Blik op 2026

Voor Russell staat vooral 2026 met stip in zijn agenda, wanneer de nieuwe reglementen in de Formule 1 ingaan. “Volgend jaar is zo’n belangrijk jaar voor elk team. Ik heb veel vertrouwen in de power unit van Mercedes. Maar McLaren, Alpine en Williams rijden daar ook mee in 2026. En de reden dat we al vier jaar geen titel hebben gewonnen, lag niet aan onze motor, daar zijn we onszelf heel bewust van.”

Ondertussen blijft zijn toekomst een populair gespreksonderwerp in de paddock. Wordt Russell daar niet een beetje moe van? “Het hoort erbij en je leert ermee leven,” zegt hij met een glimlach. “Ik geef jullie nu mijn antwoord en ga hierna lekker met mijn engineers aan de slag. In Monza hebben we het er weer over, en de races erna weer. Vierentwintig keer per jaar moet ik ermee dealen, de rest van het jaar kan ik ontspannen.”

