George Russell staat na de sprintrace op het Lusail International Circuit opgelucht in de paddock. De Mercedes-coureur is blij dat hij zijn tweede plek op de zaterdag kon verzilveren, zeker met de MCL39 van Lando Norris in zijn spiegels. Ondanks de ‘worsteling’ van de laatste paar rondes voor de Brit, genoot hij wel van de sprint: ‘Dit is een van de leukste circuits om op te rijden’.

“Het was een goede race; fijn om de tweede plaats te pakken”, zegt een opgeluchte Russell na de sprint. De Mercedes-coureur was vooral blij dat hij voor Lando Norris kon finishen. “We weten dat de McLarens enorm snel zijn, en de laatste rondes waren een echte worsteling. Dit circuit is ook zo snel; het is een van de leukste circuits om op te rijden. Maar tegelijkertijd is het ook funest voor de banden, en de auto. Dus ik ben blij dat ik tweede ben geworden.”

Fysieke uitdaging

Ook op fysiek gebied is het Lusail International Circuit een uitdaging voor de coureurs, onderstreept Russell vervolgens. “Ik probeerde tussendoor wat rust te pakken, de G-krachten zijn namelijk behoorlijk zwaar. De race voelde daarom als oneindig, maar het is cool om hier te rijden. En eigenlijk zou het op elk circuit zo moeten zijn. Daarom ben ik blij dat ik hier kan racen.”

