George Russell kijkt vol vertrouwen uit naar het Grand Prix-weekend in Las Vegas. Vorig jaar won de Brit nog overtuigend de race op The Strip, en ook dit seizoen presteerde Mercedes al sterk in koude omstandigheden, zoals in Canada. In de lage temperaturen van Las Vegas zou het team daarom opnieuw goed kunnen presteren, al verwacht Russell niet dat ze net zo sterk zullen zijn als in 2024.

Een jaar geleden won George Russell nog de tweede editie van de Grand Prix van Las Vegas. De Brit startte vanaf poleposition en bouwde in de race gestaag zijn voorsprong uit. De Mercedes-coureur verwacht dat het team dit jaar opnieuw sterk zal zijn, maar niet zo dominant als in 2024. “Ik verwacht dat we sterk zullen zijn”, blikt Russell alvast vooruit. “Ik zou erg verrast zijn als we net zo sterk zijn als vorig jaar, maar we hopen dat wel.” Volgens de Brit biedt het karakter van het circuit dit weekend opnieuw kansen. “Ik denk dat Vegas een goede kans voor ons wordt. We merken dit jaar dat we vaak goed presteren op circuits waar de banden niet oververhit raken, en ik denk dat dit weer zo’n baan wordt.”

Herhaling 2024?

Gevraagd of een herhaling van vorig jaar er ook tijdens deze editie van de GP Las Vegas in zit, reageert Russell terughoudend. “Dat denk ik niet, omdat we de auto hebben verbeterd voor het volledige seizoen van 24 races. Daardoor presteren we minder goed in extreme situaties, en Vegas is zo’n extreem circuit.” Met nog drie races en één sprintrace te gaan, richt Russell zich samen met het team op een weekend waarin elke punt cruciaal is in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

