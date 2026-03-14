Het had een ramp kunnen worden. George Russell brak zijn voorvleugel in Q2, zag zijn auto in Q3 midden op de baan tot stilstand komen, worstelde met een motor die niet wilde starten en een versnellingsbak die niet wilde schakelen. En toch staat de Brit morgen op de eerste startrij voor de GP van China, naast polesitter en teamgenoot Kimi Antonelli. “Dit was puur schadebeperking,” zei Russell direct na afloop.

“In Q2 brak mijn voorvleugel en in Q3 stopte de auto op de baan. De auto wilde niet starten en daarna kon ik niet schakelen. Maar ik ben blij dat ik hier sta in de top drie.” Dat Russell überhaupt een vliegende ronde reed in Q3, was te danken aan het razendsnelle werk van de Mercedes-monteurs.

Terwijl de klok doortikte, losten het probleem op en stuurden hun rijder alsnog de baan op. Alleen: perfect was die ronde verre van. “In mijn vliegende ronde was mijn batterij leeg en had ik geen temperatuur in m’n banden,” aldus Russell. “Maar mijn team heeft het fantastisch gedaan om me weer in deze positie te krijgen, want het had veel slechter kunnen zijn.”

