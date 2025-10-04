George Russell verraste vriend en vijand met zijn pole position op het stratencircuit van Singapore. De Brit versloeg Max Verstappen en Oscar Piastri voor de felbegeerde startpositie, maar heeft niet het vertrouwen dat het verzilveren van zijn eerste plek hem makkelijk zal afgaan. ‘Verstappen staat naast me, en die kan behoorlijk goed aan een race beginnen’, waarschuwt Russell.

Russell wordt meteen na de sessie gefeliciteerd door interviewer David Coulthard met zijn onverwachte pole. “Heel erg bedankt!”, steekt een glunderende Russell van wal. “Het was echt een uitdagende dag, maar het is geweldig om zo’n goed resultaat te behalen. Ik wist dat de potentie in de auto zat, want dat zag ik al bij Kimi (Antonelli, red.). Zijn rondes hielpen mij enorm. Ik ben erg blij dat ik op pole sta.” Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli mag morgen achter Russell de race vanaf plek vier aanvangen.

Verstappen

De Mercedes-coureur deelt de eerste startrij wel met Max Verstappen tijdens het hoofdnummer op zondag, waardoor hij nog zijn vraagtekens zet bij een eventuele verzilvering van zijn pole position. “Singapore is in het verleden niet echt ons beste circuit gebleken, dat kwam meestal door mijn eigen fouten. Ik loop daarom nog niet op de zaken vooruit, ook al heb ik pole. Het is natuurlijk wel de beste plek om aan de race te beginnen, maar deze gast links van me (Max Verstappen, red.) kan een behoorlijke goede start rijden en aan de binnenkant inhalen.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.