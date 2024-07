George Russell is behoorlijke teleurgesteld dat hij zijn thuisrace niet kon uitrijden. Een probleem met de watertoevoer van zijn W15 zorgde ervoor dat de Brit niet verder kwam dan ronde 34 op het circuit van Silverstone. Russell denkt dat hij zonder de problemen aan zijn Mercedes-bolide wel een podiumplaats had kunnen pakken.

De Britse coureur won vorige week in Oostenrijk nog zijn tweede Grand Prix, en startte zijn thuisrace zelfs vanaf de polepositie. Russell kon de race in Groot-Brittannië op de zondag echter niet afmaken. Een probleem met de watertoevoer zorgde ervoor dat de Mercedes-coureur zijn race vroegtijdig moest beëindigen.

“Ik ben behoorlijk teleurgesteld”, vertelt een verslagen Russell voor de camera’s van F1TV. “Ik had alles onder controle tijdens de droge omstandigheden. Maar toen het vochtig begon te worden, verloor ik het vermogen. En daarna moest ik mijn race vroegtijdig beëindigen.”

‘Hadden kans op een podiumplaats’

Russell moest vanaf de zijlijn toezien hoe teamgenoot Lewis Hamilton voor de negende keer in zijn carrière de Grand Prix van Groot-Brittannië won. Ondanks dat de Brit ervan baalt dat hij zelf niet op het podium wist te eindigen, ziet hij toch wel positieve kanten aan het Britse weekend. “Natuurlijk zijn we blij met de positieve kanten. De auto is snel, en we hebben meer kansen om mee te vechten. Maar een race niet kunnen uitrijden, is altijd teleurstellend. Helemaal als het je thuisrace is. We hadden zeker kans op minstens een podiumplaats”, sluit Russell af.

