Carlos Sainz heeft opnieuw indruk gemaakt in Austin. De Spanjaard startte als zevende in de chaotische sprintrace, maar werkte zich met overtuiging naar het podium. Terwijl Max Verstappen de zege pakte en George Russell tweede werd, hield Sainz de concurrentie achter zich en mocht hij als derde mee naar het podium, zijn tweede in drie races.

“We hadden een solide race en de snelheid was ook goed,” blikte Sainz tevreden terug. “De Ferrari’s waren snel, maar ik kon ze achter mij houden. En om dan als derde te finishen is erg goed.”

Volgens de Spanjaard schuilt er geen geheim achter zijn recente vorm. “Eigenlijk niets,” lacht hij. “We hebben gewoon iets meer geluk. De snelheid zat er het hele jaar al in, maar we konden dat steeds niet laten zien. Nu loopt alles gewoon een stuk soepeler. Ik doe dus niks anders, maar alles valt nu gewoon op zijn plek.”

