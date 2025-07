Na een pauze sinds de race op Silverstone maakt Williams zich op voor de Grand Prix van België op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Met nieuwe updates aan de auto reizen Carlos Sainz en Alex Albon vol optimisme af naar het voorlaatste raceweekend voor de zomerstop.

Carlos Sainz kijkt uit naar naar de race op het Belgische asfalt: “Spa is een van de mooiste circuits op de kalender. Door het sprintformat kunnen we ons opmaken voor een druk weekend, maar dat kan ook kansen creëren. We brengen een aantal updates mee en ik ben benieuwd hoe die het doen op zo’n veeleisende baan.”

“We hebben hier in het verleden al laten zien dat we sterk kunnen zijn, dus ik kijk ernaar uit om weer te racen”, vult teamgenoot Albon aan. “De korte pauze heeft ons geholpen om te resetten en alle data van de afgelopen races goed te analyseren. Met de upgrades die we nu meenemen, willen we het eerste seizoensdeel positief afsluiten.”

