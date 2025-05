Alex Palou wordt door zijn Spaanse collega’s in de Formule 1 bejubeld na zijn overwinning in de Indianapolis 500. Fernando Alonso noemt hem een ‘IndyCar legende’, Carlos Sainz vindt dat hij een kans verdient in de koningsklasse van de autosport.

Alex Palou bereikte afgelopen zondag het hoogtepunt van zijn carrière met de winst in de Indy 500. De IndyCar-kampioen van 2021, 2023 en 2024 is het seizoen sterk begonnen met vijf overwinningen in zes wedstrijden en heeft al twee keer zoveel punten verzameld als zijn teamgenoot, zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon. “Het is in de eerste plaats geweldig voor Spanje. Geweldig voor hem om nu de Indy 500 te hebben, na het winnen van de serie in een paar opeenvolgende seizoenen en nu ook aan de leiding te staan in het kampioenschap. Hij doet het daar geweldig”, sprak Fernando Alonso vol lof tegenover de aanwezige media in Barcelona.

Palou begon zijn carrière in Europa en verscheen in 2017 vier keer aan de start van een Formule 2-race. Carlos Sainz racete eerder in zijn carrière tegen de Spanjaard en heeft, net als Alonso, niets dan lovende woorden over voor zijn landgenoot. “Ik heb Alex altijd erg hoog gewaardeerd omdat ik zijn teamgenoot was bij de cadetten en hij erg snel was in het karten bij de cadetten. Maar eerlijk gezegd, wat hij in Amerika doet, is iets heel bewonderenswaardigs. Ik denk dat om te domineren op de manier waarop hij domineert, je heel goed moet zijn in wat je doet”, zei hij. “De Formule 1 is een heel andere discipline, een andere wereld, maar ik heb niets anders dan respect en bewondering voor wat Alex doet in Indy.””

Palou maakte, tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2022, zijn eerste en enige optreden in de Formule 1. Een geschil tussen zijn team Chip Ganassi Racing en McLaren, dat hem had aangekondigd als toekomstige coureur, zorgde ervoor dat het bij die ene kans bleef. Carlos Sainz is echter overtuigd van zijn potentieel: volgens hem is Palou ‘zeker’ snel genoeg voor de Formule 1. “Ik denk dat iemand die in staat is om de Indy 500 te winnen, op een gegeven moment in ieder geval de kans moet krijgen om te laten zien wat hij kan in de Formule 1. En als hij snel genoeg is in de Formule 1, dan moet hij welkom zijn in de Formule 1.”

Maar Alonso, die het in de Indianapolis 500 van 2020 opnam tegen Palou, vermoedt dat de 28-jarige coureur geen oren heeft naar een overstap. “Ik weet dat de meeste coureurs dromen van een Formule 1-zitje en een carrière hier. Maar hij kreeg de kans in IndyCar en hij maximaliseerde daar elke dag. Hij is een legende in IndyCar en hij zal altijd een legende zijn in IndyCar”, zei hij. “Dus ik denk dat hij de Formule 1 niet mist. Ik ben erg blij voor hem, want hij is een zeer, zeer getalenteerde coureur. We volgen hem vanaf hier gewoon met veel respect en als fan. Ik keek op zondag naar de race en hoopte alleen maar dat hij het eindelijk zou halen, en dat deed hij, dus ik ben blij voor hem.”

