Carlos Sainz zorgde in Las Vegas voor een opvallende verrassing door zijn Williams naar de derde tijd te sturen in een kletsnatte kwalificatie. Waar de regen de sessie veranderde in een loterij en teamgenoot Alex Albon hard in de muur belandde, hield Sainz zijn hoofd koel.

Toch zag het er eerder op de dag helemaal niet zo rooskleurig uit voor de Britse renstal. “In de natte derde vrije training zag het er niet veelbelovend uit,” geeft Sainz eerlijk toe. Het team werkte echter hard om de setup te optimaliseren voor de kwalificatie.

“Ik ben altijd optimistisch,” verklaart de Spanjaard na zijn huzarenstukje. “Dit circuit ligt onze auto wel, althans, op een droge baan.” Sainz voelde zich snel op de regenbanden, maar hield zijn hart vast voor de slotfase. “Op de intermediate band had ik verwacht dat de rest wat zou inlopen op mij. Maar ik ben blij met P3.”

De prestatie van Sainz werd met luid gejuich ontvangen door het Amerikaanse publiek. “Dit voelt een beetje zoals in Austin,” glundert Sainz. “Ik denk dat ze in Amerika van de underdog houden. Ik had ze uiteraard liever een pole willen geven, dan waren ze nog harden gaan juichen!”

