Carlos Sainz uit kritiek op de huidige werkwijze van de stewards in de Formule 1. In navolging van veel andere coureurs stelt ook de Spanjaard dat het eerlijker en consistenter is als er vaste stewards per raceweekend worden aangesteld. Hij opteert voor twee vaste stewards, aangevuld met een derde steward die steeds wisselt.

Tijdens de Dutch GP kreeg Sainz een tijdstraf en twee strafpunten vanwege een incident met Liam Lawson. De Williams-coureur noemde de straf ‘een complete grap’. Later werden de strafpunten ingetrokken.

Sainz, die ook actief is binnen de rijdersvakbond GPDA, vindt dat de Formule 1 en de FIA structurele veranderingen moeten doorvoeren: hij wil vaste stewards, met minstens twee vaste stewards per race en een roterende functie: een steward die iedere keer wisselt. Volgens hem leidt de huidige variatie aan stewards tot onduidelijkheid en frustratie bij coureurs.

“De Formule 1 en de FIA zijn het erover eens dat dit de weg vooruit is: waarbij ten minste twee van de drie stewards vast zijn, en één steward rouleert voor opleidingsdoeleinden”, aldus Sainz. “Voor de sportieve eerlijkheid moet je gewoon twee vaste stewards hebben en eentje die rouleert. En we moeten echt niet moeilijk doen over wie dat betaalt. Er is genoeg geld in deze sport om die salarissen te betalen.”

Sainz begrijpt kritiek

Toch erkent Sainz dat niet iedereen binnen de paddock het eens is met het idee van vaste stewards. “Sommigen gebruiken het argument van het voetbal: ‘Daar heb je ook elke week andere scheidsrechters en niemand klaagt daarover.’ Maar in de Formule 1 gebeurt het weleens dat een coureur twee of drie keer wordt bestraft en dan zegt: ‘Die ene steward heeft iets tegen mij.’ Dus ik snap waar de tegenstanders vandaan komen, echt, maar ik heb daar zelf gewoon een heel duidelijke mening over.”

