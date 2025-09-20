Carlos Sainz mag voor de eerste keer als Williams-coureur van de eerste startrij vertrekken. De Spanjaard stond lange tijd op polepositie tijdens de chaotische kwalificatiesessie in Bakoe, maar zag op het laatste moment Max Verstappen alsnog onder zijn tijd duiken. De vreugde is er niet minder om bij Sainz: ‘Een tweede startplaats is geweldig nieuws!’

“Bedankt iedereen voor jullie gejuich!”, begint de Spanjaard zijn interview na de kwalificatie. “Ik ben erg blij. We hebben alles precies goed gedaan tijdens de kwalificatie. Zo stonden we op het juiste moment op de juiste band. Natuurlijk was de kans groot dat we tijdens onze snelle rondes vier of vijf tienden langzamer zouden zijn dan de auto’s van de topteams. Maar uiteindelijk was alleen Max sneller. Dat was uiteraard geen verrassing. Een tweede plaats is daarom geweldig nieuws.”

‘Het tempo is er’

Sainz pakt met zijn tweede startpositie zijn beste kwalificatieresultaat sinds zijn debuut bij Williams. De Spanjaard blikt daarom even terug op zijn eerste jaar bij het Britse team in het algemeen. “Ik heb al eerder goede snelle rondes gereden in kwalificaties, dat was geen zwaktepunt van mij. Het tempo is er. Het jaar gaat helaas niet, op het gebied van punten en raceresultaten, zoals we willen, maar zo lang het tempo er is, zoals vandaag het geval was, dan komen de goede resultaten vanzelf wel.”

