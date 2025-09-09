Sauber kende een wisselvallig weekend in Monza. Gabriel Bortoleto verliet het Autodromo Nazionale met een tevreden gevoel na een solide optreden, terwijl Nico Hülkenberg vooral uitkijkt naar de volgende race in Bakoe. Toch klinkt er optimisme binnen de Zwitserse renstal: de stijgende lijn van de afgelopen weken was ook op het snelle Italiaanse asfalt zichtbaar.

Bortoleto pakte opnieuw punten en toonde zich na afloop zichtbaar tevreden bij F1TV: “Ik denk dat dit het maximaal haalbare was vandaag. We hebben zelfs één positie gewonnen dankzij Kimi’s penalty”, vertelde de Braziliaan. “Het voelt alsof we goed werk leveren en steeds meer goede resultaten behalen. We werken hard, hebben goed leiderschap, een fijne sfeer binnen het team en een goede samenwerking met Nico.”

Voor Hülkenberg verliep het weekend minder rooskleurig. De Duitser kon de race niet starten vanwege een hydraulisch probleem. “Het is een enorme teleurstelling”, reageerde hij kort na de uitvalbeurt. Toch ziet hij ook lichtpuntjes: “Ik denk dat het weekend als geheel positief was. We waren competitief op dit soort circuits. Dat stemt hoopvol voor Bakoe, dat ook een low-downforce baan is.” Ondanks de gemengde gevoelens lijkt Sauber op koers voor een solide tweede seizoenshelft. Het team blijft zich mengen in de strijd in het drukke middenveld.

