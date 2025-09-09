De GP van Italië werd opnieuw een lastige race voor Yuki Tsunoda. Hoewel de Japanner zich op zaterdag eindelijk bij de snelste tien wist te kwalificeren, viel hij tijdens de race terug naar de dertiende plaats. Terwijl Max Verstappen de overwinning vierde, bleef zijn teamgenoot puntloos achter. Achteraf wees een gefrustreerde Tsunoda naar een ‘onnodige’ botsing met Racing Bulls-coureur Liam Lawson.

Tsunoda mocht zondag vanaf de tiende startplek vertrekken, maar de punten glipten door zijn vingers toen hij in de openingsfase een gebrek aan tempo liet zien. Bovendien liep de vloer van zijn RB21 forse schade op na een botsing met Lawson. De Nieuw-Zeelander was vanuit de achterhoede gestart, maar kon door een vroege wissel naar harde banden meedoen in de strijd om de top tien. In de tweede chicane probeerde hij Tsunoda in te halen, maar daarbij raakte hij zijn oud-teamgenoot. Beiden maakten een kort uitstapje buiten de baan.

Achteraf oordeelde Tsunoda dat het incident met Lawson onnodig was – de Racing Bulls-coureur zou zijn positie nodeloos hebben verdedigd. “Het was een behoorlijk heftige botsing”, reageerde hij tegenover de pers in Monza. “De schade was zodanig dat ik flink werd vertraagd. Natuurlijk is dat ontzettend frustrerend en wat mij betreft totaal onnodig. Ik heb de details nog niet gehoord, maar het kostte me echt veel snelheid.”

‘Ik vocht voor punten, hij niet’

“Hij startte als laatste en vocht niet eens voor punten”, vervolgde Tsunoda nijdig. “Ik won daarentegen meer dan een seconde per ronde. Ik snap het gewoon niet. Als je voor punten vecht is er ruimte om te racen, ook met je zusterteam. Dan ben je rivalen, zeker nu ik me in zo’n competitief team bevind. Maar er zijn ook grenzen. Wat had dat voor zin? Ik vocht voor punten en hij niet. Meer kan ik er niet over zeggen.”

LEES OOK: Rosberg zou tweede Red Bull-stoeltje altijd weigeren: ‘Verwoest carrières’

Lawson werd uiteraard ook gevraagd naar de botsing met Tsunoda. Hij deed het incident af als onbelangrijk. “Het was een frustrerende race”, erkende hij. “We startten op zachte banden om daarna een gok te kunnen wagen, maar helaas pakte dat niet uit zoals gehoopt. Soms is dat zo. De auto was erg snel dit weekend, dus dan is het jammer om zonder punten te eindigen. Tegelijkertijd is het positief dat we de komende races over een sterke auto beschikken.” En de botsing met Tsunoda? “Dat stelde eigenlijk niets voor. Hij haalde me in de eerste bocht in en ik probeerde hem in bocht vier terug te pakken. Helaas raakten we elkaar en schoten we rechtdoor bij de chicane. Maar daarna heb ik die plek teruggegeven.”

De botsing tussen Liam Lawson en Yuki Tsunoda tijdens de GP van Italië (Getty Images)

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.