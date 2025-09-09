Isack Hadjar vierde tijdens het raceweekend in Zandvoort zijn eerste podium in de Formule 1. Tijdens de daaropvolgende GP op Monza had hij een zwaardere race, maar wist hij alsnog een waardevol WK-punt in de wacht te slepen voor Racing Bulls. Zijn prestaties roepen vragen op over een mogelijke toekomst bij het hoofdteam. Oud-kampioen Nico Rosberg waarschuwt echter dat Hadjar het Red Bull-stoeltje naast Verstappen altijd moet weigeren.

Hadjar beleeft een indrukwekkend debuutseizoen bij Racing Bulls. De jonge Parijzenaar bezorgde het juniorteam van Red Bull onlangs het eerste eremetaal sinds de derde plaats van Pierre Gasly in 2021. Tijdens de afgelopen GP van Italië gooide hij opnieuw hoge ogen door vanuit de pitstraat naar een verdienstelijke tiende plaats te rijden. De 20-jarige Hadjar is inmiddels de favoriet om zich volgend jaar bij Max Verstappen te voegen in het hoofdteam, mede door de teleurstellende resultaten van oud-teamgenoot Yuki Tsunoda. Nico Rosberg waarschuwt echter voor een promotie naar Red Bull.

‘Probeer me niet te dwingen’

“Opnieuw een fantastische race”, vatte de Duitser de Italiaanse GP van Hadjar samen bij Sky Sports. “Maar wat als Laurent Mekies hem maandag belt en zegt: ‘Yuki is eruit, je mag de volgende race rijden?’ Dan moet hij toch wel nee zeggen? Ik zou 100 procent weigeren. Sterker nog, ik zou zeggen: ‘Nee, ik doe het niet, probeer me niet te dwingen.'” Rosberg werd vervolgens gevraagd of Hadjar ook moet weigeren als dit zijn enige kans is om bij Red Bull te komen. “Dat kan me niets schelen, hij moet het gewoon niet doen”, reageerde hij fel.

“Red Bull kan hem toch niet dwingen?”, voegde Rosberg eraan toe. “Wie gaat hem daar naartoe slepen? Nee, ik zou gewoon niet gaan.” De voormalig Mercedes-coureur wees op alle coureurs die al gesneuveld zijn naast Max Verstappen. In een paar jaar tijd rekende de Nederlander al af met meerdere toprijders, onder wie Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alex Albon. “Heb je gezien hoe riskant dat is?”, aldus Rosberg. “Hoeveel carrières heeft Red Bull wel niet verwoest? Iedereen weet hoe het Tsunoda vergaat; zijn carrière hangt aan een zijden draadje. En dat terwijl er bij Racing Bulls geen wolkje aan de lucht was.”

