Sauber kende een bewogen race tijdens de Grand Prix van Mexico. Nico Hülkenberg viel vroeg uit door een motorprobleem, terwijl Gabriel Bortoleto vanaf P16 naar voren kon rijden en zo een punt veiligstelde. Door de sterke vierde plaats van Oliver Bearman bij Haas zakt Sauber echter terug naar de negende plek in het constructeurskampioenschap.

Nico Hülkenberg wondt er na de GP Mexico geen doekjes om. “Het is natuurlijk een moeilijke dag voor ons”, reageerde de Duitse coureur na de race. “We hadden al vanaf de formatieronde motorproblemen, waardoor onze race eigenlijk al voorbij was voor die echt begon. Het is frustrerend voor het hele team, want we wisten dat het tempo er was om voor een mooi resultaat te vechten. Al met al een teleurstellend weekend, maar we gaan hard werken om te begrijpen wat er misging en in Brazilië beter te presteren.”

Gabriel Bortoleto wist daarentegen het laatste punt te bemachtigen. Het was voor de Braziliaan zijn eerste puntenfinish sinds Monza begin september. “Startend vanaf P16 en eindigend in de punten laat zien hoe sterk ons racetempo en de strategie van het team waren. Nu kijk ik enorm uit naar mijn eerste thuisrace in Brazilië. Ik ervaar geen druk — ik ben gewoon trots dat ik met een sterk weekend achter de rug daarheen kan gaan.”

Strijd tijdens thuisrace

Sauber-teambaas Jonathan Wheatley erkende het dubbele gevoel van zijn twee coureurs. “Het was een wisselende dag voor ons. Helaas had Nico al tijdens de formatie ronde een motorprobleem. Maar Gabriel reed een geweldige race. Daarnaast wil ik ook Haas en Oliver Bearman complimenteren, zij leverden vandaag fantastisch werk, al is het natuurlijk zuur om hen zoveel punten te zien pakken voor de strijd in het middenveld. Het goede nieuws is dat we over twee weken in Brazilië de kans krijgen om het opnieuw te proberen tijdens Gabi’s eerste thuisrace.”

