Carlos Sainz blikt terug op een teleurstellende GP Mexico. De Spanjaard kon zijn race op het Autódromo Hermanos Rodríguez niet afmaken, nadat hij eerder al twee straffen van de stewards had gekregen voor herhaaldelijk te hard rijden in de pitstraat. Sainz legt uit hoe dankzij een kapotte pit limiter zijn race van kwaad tot erger ging, al hoopte hij de late Virtual Safety Car door zijn uitvalbeurt in Mexico nog wel te vermijden.

Carlos Sainz was sinds de zomerstop bezig met een reeks van sterke resultaten voor Williams, met als hoogtepunt zijn eerste podiumplaats in dienst van het Britse team tijdens de GP Azerbeidzjan. Sinds de race in Austin zit het de Spanjaard echter niet meer mee. Sainz begon aan zijn Mexicaanse Grand Prix-weekend al met een gridstraf van vijf plaatsen op zijn naam. De Madrileen kreeg de straf voor een botsing met Andrea Kimi Antonelli in de openingsfase van de GP Verenigde Staten. Sainz ving hierdoor als twaalfde de race in Mexico-Stad aan, waar hij wederom niet zonder schade door de openingsbochten kwam.

Kapotte pit limiter

De Williams-coureur hield schade over aan de botsing met Liam Lawson. “Het was een race vol problemen, waarschijnlijk beïnvloed door het contact bij de start”, vertelt Sainz naderhand aan de aanwezige media. Volgens de Spanjaard kwam de uiteindelijke botsing met Lawson door de chaotische eerste meters an de race. “Ik denk dat ik mijn velg toen heb beschadigd, waardoor mijn eerste set banden, mijn velgsensor, mijn snelheidssensoren van de banden en mijn pit limiter niet meer werkten.”

De Madrileen reed hierdoor te hard in de pitstraat tijdens zijn eerste pitstop, en kreeg hiervoor een tijdstraf van vijf seconden. “Vanaf dat moment konden we, zelfs als we bij de eerste pitstop een straf van vijf seconden zouden krijgen, nog steeds punten pakken”, aldus Sainz. “Maar toen moesten we een tweede pitstop maken. We hadden toen weer problemen met de pit limiter.” De Madrileen reed tijdens de tweede pitstop wederom te hard in de pitstraat, waarvoor hij een drive-through penalty kreeg. “Jammer, want ik was echt snel. Zelfs met een minder goede strategie, minder goede banden en een minder goede auto. Er waren te veel problemen.”

Virtual Safety Car

Uiteindelijk kon Sainz zijn Mexicaanse Grand Prix niet eens afmaken. Tijdens de jacht van de Spanjaard op Lance Stroll voor de veertiende plaats maakten oververhitte banden en een spin een vroegtijdig einde aan de race van de Williams-coureur. “Ik reed met mijn auto de barrière in om een safety car of VSC te vermijden. Ik denk dat ik het veiligste heb gedaan wat ik kon doen”, aldus Sainz. De FIA vorderde echter toch een Virtual Safety Car, waardoor Max Verstappen geen aanval meer kon plaatsen op Charles Leclerc voor de tweede plaats.

