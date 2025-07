Sauber trekt met opgeheven hoofd naar Spa-Francorchamps voor het laatste dubbele raceweekend voor de zomerpauze. Na een reeks bemoedigende resultaten, met als hoogtepunt het sensationele podium van Nico Hülkenberg op Silverstone, heerst er een groeiend geloof binnen het team dat er meer in het vat zit.

Teambaas Jonathan Wheatley benadrukt de impact van de recente vorm: “Silverstone was een bijzonder moment voor iedereen. De korte pauze daarna gaf ons de kans om daarvan te genieten, maar nog belangrijker: de resultaten van de afgelopen weken hebben het zelfvertrouwen binnen het hele team vergroot. We weten nu dat we kunnen meedoen. Als we de lijn van operationele consistentie en aandacht voor details vasthouden, kunnen we opnieuw scoren.”

Ook Hülkenberg kijkt uit naar het weekend op het legendarische Belgische asfalt: “Silverstone was onvergetelijk, dat gevoel blijft nog wel even hangen. Maar nu richten we ons volledig op Spa. Doordat het een sprintweekend is, worden het drukke dagen voor ons. Maar als we net zo gefocust blijven werken als de afgelopen weken, kunnen we opnieuw meedoen in de strijd om de punten.”

