Volgens Jonathan Wheatley, sinds april teambaas bij Stake F1/Sauber, is het onmogelijk om simpelweg de succesvolle werkwijze van Red Bull te kopiëren naar zijn nieuwe team. “Je kunt zelden een complete formule van het ene team naar het andere kopiëren, dat werkt gewoon niet,” verklaart de Brit.

Toch neemt Wheatley, die negentien jaar lang als sportdirecteur bij Red Bull werkte, waardevolle ervaring en een duidelijke filosofie mee naar Hinwil. Zijn taak: de overgang van Sauber naar fabrieksformatie Audi in 2026 in goede banen leiden. “Wat je wél kunt meenemen is een filosofie, ook een culturele. Dat probeer ik hier in te brengen. We zijn een jong team, veel mensen zijn pas begin dit jaar gestart. Het is een proces van samen groeien en momentum opbouwen”, zegt Wheatley tegen Sky Sports F1.

‘Opnieuw opgeladen’

Sinds zijn aantreden zegt Wheatley zich ‘opnieuw opgeladen’ te voelen. Hij beleefde al enkele sportieve hoogtepunten, waaronder het eerste podium van Nico Hülkenberg tijdens de Britse Grand Prix. Toch wijst de teambaas erop dat het fundament nog gebouwd moet worden. “We staan nog aan het begin van de reis en dat moeten we ons goed realiseren. We beginnen vanuit een bescheiden uitgangspositie, maar de stappen worden gezet.”

Ook de druk die komt kijken bij de overstap naar Audi ziet Wheatley niet als een last. “Druk hoort bij dit vak, dat is al dertig jaar zo voor mij. Ik zet dat om in iets positiefs. Alleen al het noemen van ‘Audi Formula 1 project’ klinkt als iets ongelooflijks om deel van uit te maken.”

Stake F1/Sauber staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap met 51 punten, slechts één punt achter Aston Martin.

