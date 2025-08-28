Sauber-topman Mattia Binotto steekt zijn ambities voor zijn nieuwe team niet onder stoelen of banken. De Italiaan begon een jaar geleden als Chief Operating Officer en Chief Technical Officer bij het Zwitserse team, nadat hij eerder bij Ferrari als teambaas moest vertrekken. Binotto hoopt dat Sauber, met de aanstaande overname door Audi, voor zeges kan vechten en droomt zelfs van een titelstrijd voor Nico Hülkenberg.

De overname van het team van Sauber door Audi komt steeds dichterbij. De Duitse fabrikant staat in 2026, onder eigen merknaam, voor het eerst op de grid, met oud-Ferrari-teambaas Matti Binotto aan het roer. De Italiaan geeft echter eerlijk toe dat zijn nieuwe team nog niet helemaal klaar is voor de grote overname.

Titel voor Hülkenberg?

“Er zijn nog heel veel doelen die we willen bereiken”, vertelt Binotto aan het Duitse SID. “Nog meer podiumplaatsen, en zelfs overwinningen. We willen zelfs een titel winnen met Nico (Hülkenberg, red.), dus hij heeft nog genoeg te doen.” Volgens de Italiaan speelt de Duitse coureur een sleutelrol in Audi’s plannen om zich bij de top aan te sluiten. “Ik wil dat Nico aan de voorkant van het veld mee doet. Daar hoop ik niet alleen op, maar ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren.”

Voordat Binotto echter helemaal van een titel voor Hülkenberg durft te dromen, is er wel nog wel wat werk aan de winkel bij het team van Sauber. “We zijn nog niet bezig met onze weg naar voren te banen, maar we weten wel welk pad naar de top we willen nemen. En we zullen ook snel gaan beginnen met klimmen. Om een nieuw fabrieksteam op de grid te zetten, is één van de spannendste dingen om te doen in de Formule 1.”

