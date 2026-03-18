Audi-topman Mattia Binotto vergelijkt de manier van werken van oude werkgever Ferrari met die van nieuwe werkgever Audi. Volgens de Italiaan zijn er zeker verschillen in de werkcultuur van beide teams te merken. Zo zijn plannen bij de Duitse renstal essentieel, terwijl het Italiaanse team deze ‘niet nodig had voor succes’.

Mattia Binotto werkte bijna drie decennia voor Ferrari. De laatste jaren in zijn carrière met de Italiaanse renstal was hij de teambaas, voordat in 2023 Fred Vasseur de Italiaan opvolgde. Binotto is ondertussen aan de slag bij Audi, en merkt een aantal duidelijke verschillen in manier van werken tussen zijn oud en nieuwe werkgevers.

De Audi-topman blikt tegenover het Franse L’Equipe terug op de overname van het Duitse bedrijf van Sauber. “Sauber was een klein, historisch team met een beetje gedateerde infrastructeer”, legt hij uit. “Er was een tekort aan personeel, vaardigheden, processen, methodologie, ruimte, middelen, goede testfaciliteiten, een simulator, een gerenoveerde windtunnel en een efficiëntere productieafdeling met een grotere capaciteit. Het doel is echter om ooit wereldkampioen te worden. Wat moeten we doen om dat te bereiken? We maken een lijst en werken eraan – zo simpel is het.”

‘Ferrari heeft niks gewonnen sinds 2008’

Dit is een hele andere aanpak dan bij Ferrari, zo onthult Binotto. “Bij Ferrari waren er geen plannen of processen – dingen werden gewoon getest. Een plan was niet nodig voor succes. In tegenstelling tot bij Audi, waar een meer Duitse en Zwitserse cultuur heerst. Daar zijn plannen essentieel.” De oud-Ferrari-teambaas werd vervolgens gevraagd of hij Ferrari wel als voorbeeld ziet voor het opzetten van een succesvol team. “Waarom zou ik dat doen? Ze hebben niks gewonnen sinds 2008”, grapt Binotto. “Ik wil dat Audi wint.”

