De annulering van zowel de Grand Prix van Bahrein als de Grand Prix van Saoedi-Arabië zorgt voor een plotselinge voorjaarsvakantie voor alle Formule 1-teams. Ferrari grijpt echter deze onverwachte pauze aan om de SF-26 verder te optimaliseren. De Scuderia is naar verluidt van plan een van de twee toegestane filmdagen dan te houden, het liefst op het iconische Italiaanse circuit van Monza.

Ferrari kende een goede start van het nieuwe seizoen. Hoewel Mercedes in Melbourne en Shanghai een maatje te groot was, pakte de Scuderia toch al twee podiumplaatsen. Lewis Hamilton behaalde zelfs in China voor het eerst het ereschavot in het Ferrari-rood. Nog één Grand Prix, in Japan, en dan staat ook het Italiaanse team een onverwachte voorjaarsvakantie te wachten. Door de annulering van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft de Formule 1 een pauze van vijf weken voorafgaand aan de GP Miami. De Scuderia gaat echter naar verluidt niet vijf weken lang stilzitten.

‘Testen op Monza’

Ferrari heeft namelijk nog geen filmdag gehouden dit seizoen. De Italiaanse renstal is, volgens PlanetF1, van plan deze tijdens de onverwachte pauze te organiseren. Niet alleen hoopt Ferrari zo meer beeldmateriaal voor haar sponsoren te schieten, maar ook de SF-26 tweehonderd kilometers te laten testen. Ferrari zou naar verluidt de testdag graag op Monza, de locatie van de Italiaanse Grand Prix later dit jaar, willen houden. Zo hoopt de Scuderia een kans te krijgen om de SF-26 verder te optimaliseren en het gat naar Mercedes te overbruggen.

LEES OOK: Vasseur klaar met aanpassingen startprocedures: ‘Genoeg is genoeg’

Mercedes is namelijk een stuk sterker op de rechte stukken, legde Lewis Hamilton uit in China. Monza, dat bekend staat om de snelle rechte stukken, zou daarom de voorkeurslocatie voor Ferrari zijn voor de filmdag. Daarnaast stelt het circuit ook hoge eisen op het gebied van energiebeheer voor de 2026-krachtbronnen.

Lees hier alles over de GP Japan

