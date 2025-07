Met vijf puntenfinishes op rij én een podiumplaats op Silverstone, reist Sauber vol vertrouwen af naar de Hungaroring voor het laatste raceweekend voor de zomerstop. De Zwitserse renstal is bezig aan een opmars en wil die lijn doortrekken in Boedapest.

De recente vorm onderstreept de vooruitgang die het team heeft geboekt sinds het moeizame begin van het seizoen. Teambaas Jonathan Wheatley benadrukt dat vooral de consistentie en uitvoering in de afgelopen races het verschil hebben gemaakt. “We halen nu het maximale uit de updates aan de auto, en dat is te danken aan de inzet van iedereen op de baan en in Hinwil.”

Voor Nico Hülkenberg is het vertrouwen groot. “We hebben ons knap teruggevochten in het middenveld en zelfs een podium gepakt. We staan nu zesde in het kampioenschap, en dat is een mooie beloning voor het harde werk.” De Duitser moet in de eerste vrije training op vrijdag wel zijn stoeltje afstaan aan Paul Aron, die voor de tweede en laatste keer dit seizoen in actie komt tijdens een officiële sessie.

Ook rookie Gabriel Bortoleto kijkt tevreden terug op zijn eerste maanden in de Formule 1. “Ik voel me elke week beter in de auto en begin nu ook de resultaten te boeken die passen bij het werk dat we erin steken. De Q3-optredens en punten zijn mooi, maar ik wil nog meer leren en groeien in Boedapest.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.