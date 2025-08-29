Ralf Schumacher snapt wel waarom de Grand Prix op Zandvoort nog maar twee keer zal worden verreden, voordat de race in 2026 van de F1-kalender verdwijnt. De Duitser bestempelt het eerdere succes van de Dutch GP als een ‘hype’, meeliftend op het sportieve succes van thuisheld Max Verstappen. ‘De Formule 1 is geen Europees feestje meer’, concludeert Schumacher.

Nog twee edities en dan verdwijnt de Dutch GP van de kalender. In 2026 wordt voor het laatst een raceweekend in de duinen van Zandvoort gehouden. De organisatie achter de Nederlandse Grand Prix besloot zelf de stekker uit het evenement te trekken, vanwege de financiële onzekerheden en onduidelijkheid over de toekomst van de race.

Analist Ralf Schumacher snapt wel waarom Zandvoort over twee jaar niet meer op de F1-kalender staat. “Het is jammer, maar niet veel aan te doen”, vertelt de voormalig Formule 1-coureur aan Backstage Boxengasse. Volgens Schumacher was de Dutch GP vooral succesvol vanwege Max Verstappen. “Maar zo’n hype is altijd tijdelijk. Dat zie je ook terug in de verdiensten vanuit de sponsoren. We moeten eraan wennen dat de Formule 1 niet meer een Europees feestje is. Dat is waarom het nu zo succesvol is.”

‘Netflix en Amerika’

De zesvoudig Grand Prix-winnaar weet ook waar de Formule 1 precies dat huidige succes aan heeft te danken. “Netflix en Amerika”, is de Duitser duidelijk. “Niemand had tien jaar geleden gedacht dat de Formule 1 zo populair zou worden. Maar het zou zomaar kunnen dat over tien jaar dat Europa weer economisch er beter voorstaat. Dat moeten we nog zien.”

