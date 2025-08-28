Max Verstappen gaat de Dutch GP zeker missen, wanneer deze na 2026 van de kalender verdwijnt. De Nederlander koestert het om zijn thuisrace te mogen rijden, zeker wanneer hij tijdens het weekend in de duinen een zee van Oranjefans voor hem ziet juichen. ‘Het brengt een lach op mijn gezicht wanneer ik zoveel oranje zie’, vertelt Verstappen in Zandvoort.

De Dutch Grand Prix staat dit jaar voor de een na laatste keer op de kalender. Na de comeback van Circuit Zandvoort in 2021, valt zes seizoenen later alweer het doek voor de Nederlandse Grand Prix. Jammer, vindt ook thuisheld Max Verstappen.

Drie dagen feest

De Nederlander geniet er namelijk van om zijn thuisrace te rijden. “Het brengt een lach op mijn gezicht wanneer ik zoveel oranje zie. Dat is heel erg speciaal”, vertelt Verstappen in Zandvoort. “Het gaat tijdens het weekend in Zandvoort niet alleen om het rijden, er wordt ook veel gefeest drie dagen lang. Helaas kan ik dat natuurlijk niet, maar de fans hebben een geweldige tijd.”

Verwacht Verstappen zelf ook in 2025 zijn aanwezige fans van een reden voor een feestje te voorzien? “Ik denk niet dat Zandvoort onze beste race gaat worden. Maar er is kans op wat regen, dus dat zorgt altijd wel voor chaos. We gaan zien wat er gebeurt.” Wat de Red Bull-coureur in ieder geval wel alvast zeker weet, is dat hij zijn thuisrace zal gaan missen. “Het is jammer. Ik ben er trots op dat ik toch een paar jaar een thuisrace kon rijden. Ik ga er het beste van maken.”

