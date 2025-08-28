Na acht seizoenen komt er in 2026 een einde aan de samenwerking tussen Red Bull en motorleverancier Honda. De Japanners stappen over naar Aston Martin, terwijl de Oostenrijkse renstal vanaf volgend jaar hun eigen krachtbronnen ontwikkelen. Met het einde van het Honda-tijdperk bij Red Bull neemt de Japanse fabrikant ook afscheid van Max Verstappen. Al hoopt Honda-topman Koji Watanabe dat er in de toekomst toch weer een hereniging met de viervoudig wereldkampioen plaatsvindt.

Honda levert al sinds 2018 motoren aan de Red Bull-familie. De Japanse motorleverancier mocht eerst een jaar de krachtbron voor Red Bulls zusterteam ontwerpen, voordat het in 2019 ook met de Oostenrijkse renstal zelf gingen samenwerken. Zo was Honda erbij toen Max Verstappen in 2021 zijn eerste wereldtitel won, en ook de volgende drie wereldkampioenschappen won de Nederlander met een Honda-motor in zijn Red Bull.

Hereniging met Verstappen

De samenwerking tussen Honda en Red Bull komt in 2026 echter tot een einde, wanneer de Japanse fabrikant gaat samenwerken met Aston Martin. De Oostenrijkse renstal gaat zelf, onder de noemer Red Bull Powertrains en met behulp van Ford, vanaf het volgende seizoen de eigen krachtbronnen produceren. Honda moet hierdoor ook afscheid nemen van Verstappen, al hoopt topman Koji Watanabe dat hij in de toekomst weer met de viervoudig wereldkampioen kan samenwerken.

“Hoewel we nooit weten wat de toekomst brengt, zou het een zeer opwindende hereniging zijn als we opnieuw zouden kunnen samenwerken met Max Verstappen”, vertelt de Japanner aan RN365. “We hebben veel respect voor hem vanwege zijn fantastische talent en passie.”

Daarnaast levert de Nederlandse coureur ook veel handige feedback aan Honda. “Hij speelde een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van onze krachtbron”, vervolgt Watanabe. “Max kan de krachtbron en de machine goed aanvoelen en zo nauwkeurige feedback geven aan engineers. Dat was voor ons erg nuttig bij de ontwikkeling van de motor.”

