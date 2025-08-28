Lymph&Co, de stichting van Bernhard van Oranje, hoopt dit jaar met een veiling van onder andere race-attributen van Max Verstappen geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker. Zo kan op een veilingwebpagina van Lymph&Co tot en met zondagavond 21.00 uur geboden worden op de racehandschoenen en het ondershirt van Verstappen. Gedragen tijdens de Dutch GP 2025, staat er explicitiet bij. Of de items ook gewassen worden voor de hoogste bieder wordt niet vermeld.

Behalve mede-eigenaar van het circuit van Zandvoort is Bernhard van Oranje al jarenlang de bevlogen voorzitter van Lymph&Co, zijn stichting die zich ten doel heeft gesteld om wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker financieel te ondersteunen en zoveel mogelijk aandacht te genereren voor deze vorm van kanker. Vorig jaar stelde Nico Hülkenberg in Zandvoort zijn helm beschikbaar voor de veiling. Het item leverde destijds 70.500 euro op.

‘Iedere euro gaat naar onderzoek’

Dit jaar verleent Verstappen dus zijn medewerking. De kavels worden hier aangeboden. Ook een replica van de winnaarstrofee is opgenomen in de veiling en moet minimaal 10.000 euro opleveren. Op de items van Max Verstappen kan vanaf 5000 euro geboden worden.

Prins Bernhard van Oranje, die zelf lymfeklierkanker had maar de ziekte overwon, is zeer begaan met zijn stiching, zo vertelde hij eerder al aan FORMULE 1 Magazine. “Ongeveer één op de vijftig mensen krijgt de diagnose lymfeklierkanker. Alleen al in Nederland komen er jaarlijks ongeveer 4000 nieuwe patiënten bij en dit aantal stijgt. Bij kinderen is dit al de derde kankersoort. Wij ondersteunen wereldwijd het beste fundamentele onderzoek om te proberen tot nieuwe behandelmethoden of geneeswijzen te komen. We krijgen aanvragen vanuit de hele wereld. Iedere euro die bij ons binnenkomt gaat naar onderzoek.”

