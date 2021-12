Mick Schumacher verwacht dat het raceweekend in Saoedi-Arabië chaotisch zal verlopen. De Haas-coureur voorspelt ‘veel rode vlaggen’ en ‘auto’s die de muur raken’.

Het Jeddah Corniche Circuit is met zijn 6.174 kilometer lengte het langste stratencircuit van de Formule 1-kalender en wordt bovendien ook het snelste stratencircuit. De coureurs zullen volgens simulaties van de Formule 1 een gemiddelde snelheid van 252 km/u bereiken, sneller dan op permanente circuits als Spa-Francorchamps en Silverstone.

Een probleemloos weekend zonder crashes zit er dan ook niet in, denkt Mick Schumacher. “Het ziet er erg snel uit, maar de muren zijn dichtbij, het gaat een uitdagende race worden”, zegt Schumacher, die meteen voorspelt dat er veel rode vlaggen zullen zijn. “Er zullen wel wat auto’s de muur raken”, verwacht de Duitser.

De vrije trainingen zullen een belangrijke rol spelen voor de teams. Elke minuut kan belangrijke data opleveren nadat zij al in de simulator getest hebben. Zo ook Schumacher. “Ik heb wat in de simulator gezeten om de filosofie van dit circuit te begrijpen. Ik denk niet dat iemand een accurate representatie van circuit in de simulator had omdat het circuit pas afgelopen weekend was afgerond.”

Omdat de muren zo dichtbij zijn maar de gemiddelde snelheid zo hoog ligt, zullen de teams het risico tegen de beloning moeten afwegen. Schumacher vergelijkt het circuit met Macau, eveneens een stratencircuit omringd door muren. “Dat is vergelijkbaar qua aanpak”, legt de Haas-coureur uit. “Je moet echt zo dicht mogelijk bij de limiet komen, zonder eroverheen te gaan. Je moet het vertrouwen opbouwen. In de kwalificatie moet dat dan allemaal samenkomen.” Voor de race zijn er drie DRS-zones om het inhalen wat makkelijker te maken. Schumacher betwijfelt dan ook of de kwalificatie hier van cruciaal belang gaat zijn. “Inhalen zou mogelijk moeten zijn.”

