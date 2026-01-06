Sergio Pérez blikt openhartig terug op zijn periode bij Red Bull. De Mexicaanse coureur deed gedurende vier seizoenen dienst als teamgenoot van Max Verstappen. Tegen het einde van zijn Red Bull-carrière ontbrak het Pérez echter aan resultaten en verbleekte hij naast de Nederlandse kampioen. Dat leidde tot een pijnlijke breuk met het team. In aanloop naar zijn rentree bij Cadillac doet Pérez een boekje open over de spanningen bij zijn voormalige werkgever.

Sergio Pérez werd in 2021 aangetrokken als vervanger van Alex Albon bij Red Bull. Aanvankelijk kende hij succes naast Max Verstappen; hij wist de Nederlander sporadisch te verslaan en eindigde in 2023 zelfs als tweede in het wereldkampioenschap. In 2024 ging het echter bergafwaarts en moest hij noodgedwongen afscheid nemen van Red Bull. Inmiddels kijkt hij met gemengde gevoelens terug op deze periode; volgens de Mexicaan stond alles wat hij deed voortdurend ter discussie.

In de Spaanstalige CRACKS-podcast vertelde Sergio Pérez hoe hij zijn tijd bij Red Bull heeft ervaren. “We hadden het beste team”, verzekerde hij. “Helaas viel alles uit elkaar. We hadden het team om de sport de komende tien jaar te domineren, denk ik. Maar we hadden niet alleen het beste team, ook het meest ingewikkelde. Teamgenoot zijn van Max (Verstappen, red.) bij Red Bull is immers de beste én de slechtste baan in de Formule 1.”

‘Alles was een probleem’

Volgens Pérez werd onderschat hoe lastig zijn rol daadwerkelijk was. “Zijn we vergeten hoe ik, toen ik bij Red Bull kwam, direct resultaten begon te boeken? Iedereen lijkt te vergeten hoe moeilijk het is om in dat stoeltje te presteren. Maar ik was me er terdege van bewust waar ik aan begon.” De zesvoudig racewinnaar stelde dat juist zijn prestaties voor spanningen zorgden binnen het team. Op de vraag wat hij bij Red Bull verkeerd deed, antwoordde hij: “Alles, zo’n beetje alles. Bij Red Bull was alles een probleem. Ook als ik heel snel was, was dat een probleem.”

Daarbij maakte het volgens Sergio Pérez weinig verschil hoe hij presteerde ten opzichte van Verstappen. “Dat zorgde voor een zeer gespannen sfeer binnen Red Bull”, herinnerde hij zich. “Als ik sneller was dan Max, was dat een probleem. Maar als ik langzamer was dan Max, was het óók een probleem. Dus alles was een probleem”, benadrukte hij nogmaals. Toch kijkt de Mexicaan niet uitsluitend met bitterheid terug. “Ik heb er veel van geleerd”, besloot hij. “Dat ik, in plaats van te klagen, het beste moet maken van de omstandigheden waarin ik me bevind. Ik moet er altijd het maximale uithalen.” In 2026 krijgt Pérez de kans om zich te revancheren; naast Valtteri Bottas maakt hij zijn rentree bij het nieuwe Cadillac-team.

