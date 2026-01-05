Arvid Lindblad bereidt zich voor op zijn debuut in de Formule 1. Hij erft het Racing Bulls-stoeltje van Isack Hadjar, die op zijn beurt doorschuift naar het hoofdteam van Red Bull. De teamleiding heeft hem al op het hart gedrukt dat zijn eerste jaar in de koningsklasse allesbehalve makkelijk zal worden. De Brits-Zweedse coureur is zich daarvan terdege bewust en wil vooral niet te naïef denken over zijn eerste seizoen in de Formule 1.

“Ik ben vrij snel door de verschillende klassen geklommen”, gaf Lindblad toe tegenover F1.com. “Ik heb in alle categorieën maar één seizoen gereden, dus ik ben gewend om ieder jaar weer in het diepe gegooid te worden. Dat zal me zeker helpen om me aan te passen aan de Formule 1.” Tegelijkertijd houdt hij een slag om de arm. “Ik heb nog nooit in de Formule 1 gereden, dus ik weet niet precies wat me te wachten staat.” Dat het jonge talent zich snel weet aan te passen, heeft hij al bewezen. Zowel in de Formule 3 als in de Formule 2 werd Lindblad de jongste racewinnaar ooit.

“Ik heb altijd gedacht dat ik, door me volledig te concentreren op mijn prestaties in de Formule 2, mezelf de beste kans gaf om door te stromen naar de Formule 1”, lichtte hij toe. Ook tijdens zijn eerste vrije trainingen in 2025 bleef hij gefocust op zijn eigen seizoen, al gaven die eerste uitstapjes naar de koningsklasse hem wel extra zelfvertrouwen. “Het bevestigde dat ik goed bezig was”, vertelde hij. “VT1 in Silverstone was heel speciaal voor me, omdat het mijn eerste sessie was en bovendien een thuisrace. Het was wel een uitdaging, omdat ik dat weekend ook in de Formule 2 reed.”

Geen ruimte voor naïviteit

“In Mexico was het wat makkelijker”, vervolgde Lindblad. “Daar had ik geen andere verplichtingen en kon ik me volledig richten op zo goed mogelijk presteren. Uiteindelijk was ik erg tevreden over hoe beide vrije trainingen verliepen, vooral die in Mexico.” Het trainingsuurtje op het Autódromo Hermanos Rodríguez gaf uiteindelijk de doorslag en leverde hem een stoeltje bij Racing Bulls op. “De overstap naar de Formule 1 brengt veel veranderingen met zich mee”, voegde hij eraan toe. “Niet alleen ten opzichte van de Formule 2, maar ook vanwege de grote reglementswijzigingen.”

“De teamleiding heeft me gewaarschuwd dat het moeilijk gaat worden”, besloot hij. “Ik moet niet te naïef denken. Ik ben me er terdege van bewust dat het een grote uitdaging zal zijn. In de aanloop naar de tests in Barcelona zal ik nog veel werk moeten verzetten, maar ook tijdens het seizoen zelf zal ik nog veel moeten leren. We zullen ons gezamenlijk moeten ontwikkelen. Zolang ik maar open-minded blijf. Dat is niks nieuws”, concludeerde hij zelfverzekerd. “Ik moet gewoon hard werken en me op mezelf blijven focussen.”

