Sergio Pérez kreeg de afgelopen maanden veel kritiek te verduren van de internationale pers. De Mexicaan verbleekte naast teamgenoot Max Verstappen en liet daardoor behoorlijk wat punten liggen. Hierdoor wordt zijn positie binnen Red Bull tot op de dag van vandaag in twijfel getrokken. In een reactie wijst Pérez naar een ‘gebrek aan professionaliteit’ bij de media die hem bekritiseren.

In gesprek met het Mexicaanse Banorte werd Sergio Pérez gevraagd hoe hij omgaat met alle negativiteit in de pers. De media is immers continu bezig met de verschillen tussen Checo en zijn teamgenoot en de geruchten over een mogelijk vroegtijdig ontslag. “Met humor,” reageerde de 34-jarige coureur. “Om eerlijk te zijn lach ik om alles wat er wordt verzonnen en gezegd.”

Dit werd extra duidelijk na de GP van Singapore. In de media werd gesuggereerd dat Pérez in aanloop naar de daaropvolgende race in Austin zou worden geslachtofferd. Als reactie plaatste hij een veelzeggende filmclip op sociale media – Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street die roept: “I’m not leaving!” En zo geschiedde.

‘Gebrek aan professionaliteit’

“Er zijn hele professionele journalisten die hun werk goed doen en die het uiteindelijk begrijpen,” vervolgde Pérez. “Als je een slechte race hebt, moet je er ook gewoon eerlijk over praten. Als atleet is het soms moeilijk om dat onder ogen te zien, maar soms heb je gewoon een slechte race gereden of niet de beste beslissingen genomen. Dat gezegd hebbende, is er ook een overmaat aan – laten we zeggen – een gebrek aan professionaliteit bij veel Europese media.”

“Ik concentreer me op mijn werk en op wat ik kan doen,” besloot Pérez. “Ik bepaal hoe ik mezelf het beste kan presenteren als coureur en als sportman. Dat is uiteindelijk het belangrijkste; alles draait natuurlijk om mijn prestaties in de auto.” Ondanks zijn zelfverzekerdheid heeft de Red Bull-teamleiding meermaals laten doorschemeren dat meerdere coureurs jacht maken op Pérez’ stoeltje. De tijd zal leren of hij zijn contract – dat feitelijk doorloopt tot 2026 – kan uitzitten.

