Franco Colapinto beleeft een droomstart aan zijn Formule 1-carrière. De Argentijn rijdt sinds de Grand Prix van Italië voor Williams, en pakte al tijdens twee races kostbare punten voor de renstal. Rubens Barrichello, oud-coureur van Ferrari, waarschuwt Colapinto alvast voor mindere tijden.

Colapinto heeft al veel indruk gemaakt tijdens zijn korte tijd in de Formule 1. In Brazilië ging het echter mis voor de jonge coureur, toen hij in de regen achter de safety car crashte. Het was het eerste smetje op het blazoen van de Argentijn. Oud-coureur Rubens Barrichello waarschuwt Colapinto alvast dat door dit soorten fouten de steun van zijn Zuid-Amerikaanse fans wel eens zou kunnen afbrokkelen.

“Bij de media in Brazilië, is het nu een beetje van: ‘Oh ja, laten we hem steunen’, maar de eerste keer dat je iets verkeerd doet, kraken ze je af”, vertelt de voormalige Ferrari-coureur in de Beyond the Grid-podcast. Barrichello heeft daarom alvast een advies voor de jonge coureur. “Dus je moet vooral vrede hebben met jezelf.”

‘Als je naar zee gaat, moet je respect hebben’

Barrichello had tijdens zijn Formule 1-carrière als Braziliaanse coureur zelf ook te maken met een vergelijkbare druk als Colapinto. De Braziliaan was vijf jaar lang de teamgenoot van Michael Schumacher. De oud-coureur geeft eerlijk toe dat hij uiteindelijk nooit echt met de druk heeft leren omgaan. “Dat is me nooit gelukt,” zegt Barrichello eerlijk. “Ik ben er nooit bovenop gekomen.”

Barrichello ziet er echter wel voordelen in dat hij de druk niet helemaal aan kon. “Het is goed dat je nog ergens bang voor bent. Mijn vader zei altijd: ‘als je naar zee gaat, moet je respect hebben. Ga niet als je de grond niet meer kunt raken, want het kan je meenemen’. Dus je moet ergens een beetje bang voor zijn om het te kunnen respecteren.”

