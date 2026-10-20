Sergio Pérez beleeft met Cadillac een moeizaam seizoen in 2026. De statistieken bieden weinig reden tot optimisme; voor het eerst in zijn lange F1-loopbaan dreigt hij het seizoen puntloos af te sluiten. Toch vindt Pérez dat zijn prestaties niet uitsluitend op basis van de resultaten mogen worden beoordeeld. Zo beschouwt hij zijn debuutseizoen bij de Amerikaanse renstal desondanks als ‘een van de beste’ uit zijn carrière.

In een interview met Autosport werd Pérez gevraagd of hij 2026 als het slechtste seizoen uit zijn carrière beschouwt. “Nee, absoluut niet”, antwoordde hij resoluut. “Wat de resultaten betreft natuurlijk wel, maar mensen die de sport begrijpen, zien op welk niveau ik rijd, welke prestaties ik heb geleverd en wat voor soort jaar ik eigenlijk heb gehad.” Volgens Pérez vertellen de eindklasseringen niet het hele verhaal. Zo leek hij in Monaco op weg naar de tiende plaats, maar kostte een straf hem uiteindelijk een puntenfinish.

De Mexicaan benadrukt dat Cadillac een nieuw project is waaraan hij vanaf de grond meebouwt. Sinds de seizoensstart is de auto op meerdere punten aangepast om betrouwbaarheidsproblemen te verhelpen. Ondertussen heeft Pérez binnen het team een belangrijke rol op zich genomen en denkt hij actief mee over de verdere ontwikkeling van de bolide. “Uiteindelijk hangt succes in de Formule 1 grotendeels af van je auto”, legde hij uit. “Er zijn mensen die veel verstand hebben van deze sport – en natuurlijk mijn eigen team – die precies weten op welk niveau ik presteer.”

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Terugkijkend op zijn seizoen beschouwt Pérez het zelfs als een van de sterkste uit zijn loopbaan. “Ik denk dat dit een van mijn beste jaren is. Zonder twijfel: wat betreft zelfvertrouwen, rijniveau, besluitvorming en leiderschap is dit absoluut een van mijn beste seizoenen.” Voor Pérez weegt de verantwoordelijkheid die hij binnen het nieuwe project draagt persoonlijk zwaarder dan een hogere klassering. “Ik maak deel uit van iets heel belangrijks en fundamenteels binnen een nieuw project. Ik heb hier een belangrijke stem, en dat brengt als coureur ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee.”

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