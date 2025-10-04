De wederopstanding van Max Verstappen zorgt voor nieuwe hoop bij zijn fans, maar ook voor verdeeldheid onder kenners. Kan hij met een achterstand van 69 punten op Oscar Piastri nog terugkeren in de titelstrijd? Singapore wordt daarbij gezien als scherprechter: een baan waar Red Bull het traditioneel lastig heeft. Is alleen winst voldoende om de droom levend te houden? “Ja, anders acht ik het eigenlijk onmogelijk,” stelt coureur Jeroen Bleekemolen in Formule 1 Paddockpraat.

“Al hangt het er natuurlijk wel een beetje vanaf. Stel dat hij tweede wordt en de twee McLaren-coureurs liggen eraf bijvoorbeeld, dan gaat het ook ineens hard”, voegt Bleekemolen eraan toe. Verslaggever Gerard Bos ziet het breder en denkt dat Verstappen ook zonder zege op het Marina Bay Street Circuit nog kan toeslaan: “Ik ben het niet eens met deze stelling en zie zoiets wat Jeroen schetst wel voor me. Dat hij niet wint, maar dat Norris bijvoorbeeld wint en Piastri uitvalt. Dan loopt Max toch weer in.”

De unieke eigenschappen van Singapore spelen volgens Bleekemolen echter wel een cruciale rol: “De snelheid die hij in Singapore heeft is natuurlijk wel heel bepalend, omdat het zo’n ander circuit is. Ik acht het eigenlijk al onmogelijk, maar als hij hier weer zo’n prestatie neerzet zoals de laatste wedstrijden, dan is het nog niet klaar.”

Bos houdt vast aan zijn alternatieve scenario: “Het heeft toch alles in zich? Zo’n scenario van twee honden vechten om een been en de derde gaat ermee heen. Dan gaan we op naar Amerika en Mexico. Waarom kan hij daar niet winnen? Alleen Singapore en Qatar worden een probleem. Voor de rest kan hij overal winnen, en Abu Dhabi is een race op zich. Dus ja, ik zie het scenario wel voor me.”

