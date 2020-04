Sir Stirling Moss, ‘de beste F1-coureur die nooit kampioen werd’, overleden

De Britse racelegende Sir Stirling Moss is op negentigjarige leeftijd overleden. Moss reed van 1951 tot en met 1961 Formule 1 en finishte vier keer als tweede in het kampioenschap.

Door dat laatste gegeven staat Moss in de Formule 1 ook wel bekend als de beste Formule 1-coureur die nooit wereldkampioen werd: van 1955 tot en met 1958 werd hij vier keer op rij vice-kampioen. De drie jaar daarop werd hij overigens telkens derde in het kampioenschap.

Moss stond in totaal in 66 Grands Prix aan de start en won er 16. Twee van die overwinningen kwamen ‘thuis’, in Groot-Brittannië op het circuit van Aintree. Moss reed in zijn Formule 1-tijd voor onder meer Mercedes, Maserati, Cooper, Vanwall en Lotus.

Voor en tijdens zijn Formule 1-jaren, was Moss ook een zeer succesvol sportscar-coureur. Hij won onder meer de 12 Uur van Sebring, 12 Uur van Reims en werd twee keer tweede in de 24 Uur van Le Mans. Moss was ook een graag geziene gast in de Mille Miglia, die hij in 1955 met Mercedes won.

De op 17 september 1929 in Londen geboren Moss reed na de Formule 1 – en na een flinke pauze – begin jaren tachtig nog in het Britse toerwagenkampioenschap. De afgelopen decennia kwam hij nog zeer veelvuldig in actie met historische raceauto’s, waaronder op het Goodwood Festival of Speed.

Na in 2016 ernstige hinder te hebben ondervonden van een longontsteking, trok Moss zich terug uit het publieke leven. Moss werd in het jaar 2000 tot ridder geslagen in de Orde van het Britse Rijk, en mocht zichzelf sindsdien Sir Stirling Moss noemen. Hij is negentig jaar geworden.