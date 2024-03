De Westminster Abbey-kerk in Londen organiseert op woensdag 8 mei een afscheidsdienst ter ere van Stirling Moss. De Britse coureur kwam in 2020 op 90-jarige leeftijd te overlijden. Door de coronapandemie hebben de fans nooit op dergelijke wijze afscheid kunnen nemen van Moss, die bekend staat als ‘de beste F1-coureur die nooit een kampioenschap heeft gewonnen.’

Sir Stirling Moss verscheen aan de start van zesenzestig GP’s en kwam zestien keer als eerste over de streep. Moss reed in zijn Formule 1-tijd voor onder meer Mercedes, Maserati, Cooper, Vanwall en Lotus. Vier keer, van 1955 tot en met 1958, werd hij tweede in het kampioenschap.

Buiten de Formule 1 gooide de Britse coureur hoge ogen tijdens de 12 uur van Sebring, de 12 uur van Reims en de 24 uur van Le Mans. Maar wie Stirling Moss zegt, zegt ook Mille Miglia. In 1955 won hij de prestigieuze race door Italië en vestigde hij meteen het record in zijn Mercedes 300SLR. Moss kwam na 10 uur, 7 minuten en 48 seconden over de finish in Brescia.

Gedenkdienst

In een persbericht laat Stirling Elliot Moss (de zoon van de legendarische coureur) weten dat hij zich vereerd voelt dat hij tijdens de dienst afscheid mag nemen van zijn vader. “Ik weet dat ik niet de enige ben die hem ontzettend bewondert en mist. Het is daarom gepast om een dienst te houden waarin we samen kunnen komen om hem te herdenken en zijn leven te vieren.”

Naar verwachting zullen er zo’n 2000 mensen aanwezig zijn bij de afscheidsdienst, waarin onder andere voormalig F1-coureur Jackie Stewart zal spreken. Voor fans van Stirling Moss zijn er 722 kaartjes beschikbaar, een verwijzing naar zijn startnummer tijdens de Mille Miglia van 1955.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: