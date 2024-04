De Formule 1-coureurs doen dit jaar 24 circuits aan, verdeeld over alle continenten, met uitzondering van Afrika. In de serie ‘Vergeten circuits’ gaan we terug in de tijd en laten we een aantal vergeten Formule 1-circuits de revue passeren. Vandaag in onze serie vergeten circuits: Monsanto Park, een circuit met hobbels, kasseien en telegraafpalen langs de kant..

In Monsanto Park bij Lissabon herinnert niets meer aan het Formule 1-verleden. Geen oude pitgebouwen, geen wegmarketing, geen plaquette. Helemaal niets dus. Toch was Circuito de Monsanto in 1959 decor van de eerste Portugese Grand Prix, met de legendarische Stirling Moss als winnaar.

Hoewel veel mensen Formule 1 in Portugal associëren met Estoril en recent Portmão als thuishavens van Formule 1-races, geldt Monsanto Park feitelijk als de bakermat van de autosport in Portugal. Op de Serra de Monte Santo organiseerde de Automovel Club de Portugal (ACP) in 1910 het allereerste motorsportevenement van het land, een bijna twee kilometer lange heuvelklim op de Estrada de Pimenteira.

Kasseistroken en telegraafpalen

De Argentijn José Froilán González won de eerste Portugese Grand Prix op Monsanto in 1954. Het was toen nog een sportwagenevenement. De race viel destijds onder een deal tussen Monsanto en Porto Boavista om locaties af te wisselen. In 1958 werd aangekondigd dat de Grand Prix van Portugal deel zou gaan uitmaken van de Formule 1-kalender. Met de afwisselende deal met Boavista betekende dit dat de Grand Prix van 1959 voor het eerst op Monsanto zou worden verreden.

Lees ook: Vergeten circuits: Sebring, waar Jack Brabham zijn auto naar de wereldtitel duwde

Monsanto Park was een snel stratencircuit. In tegenstelling tot de tramsporen van Boavista was Monsanto Park voorzien van overwegend glad asfalt. Toch stond het circuit om meerdere redenen ook te boek als risicovol. Onder andere vanwege kasseistroken en hobbels op de baan en telegraafpalen en bomen langs de baan. Bovendien kende het circuit gevaarlijke hoogteverschillen.

Start bergopwaarts

Er was één sectie waar het circuit een drukke snelweg kruiste, die voor het evenement dus afgesloten moest worden. Voor de coureurs had de start een hoge moeilijkheidsgraad, aangezien deze was gesitueerd op een recht stuk dat bergopwaarts liep.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Masten Gregory in actie tijdens de GP van Portugal op 23 augustus 1959 (Getty Images)

De Formule 1-race in 1959 begon vanwege de Portugese zomerhitte pas aan het eind van de middag, om 17.00 uur. Stirling Moss domineerde de race met zijn Cooper-Climax van start tot finish. Het hele veld werd op minimaal één ronde gezet. De Amerikanen Masten Gregory (Cooper-Climax) en Dan Gurney (Ferrari, foto boven) werden tweede en derde.

Bekend is ook het verhaal dat Jack Brabham onderweg tweemaal aan een ongeluk ontsnapte. Eenmaal doordat een jongetje over de baan rende en eenmaal door een steward die niet oplette toen hij de baan opstapte.

Lees ook: Vergeten circuits: TI Aida, speeltuin voor de rijken der aarde

Het bleef bij één Formule 1-race in Monsanto Park, onder andere omdat het op teveel weerstand stuitte om de drukke snelweg af te sluiten voor de race.

Er worden nog wel races in andere klassen georganiseerd, ook toen de lay-out eenmaal was aangepast. Het bleef echter een risicovolcircuit. In 1967 was er een dodelijk ongeval, van de Britse Formule 3-coureur Tim Cash. Omdat de auto’s alsmaar sneller werden en het circuit niet in staat was om de veiligheidsvoorzieningen te verbeteren, werd in 1971 besloten dat er niet meer geracet zou worden in Monsanto Park.

Monsanto Park