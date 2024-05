Woensdag 8 mei vond er in de Westminster Abbey-kerk in Londen een speciale gedenkdienst plaats voor voormalig Formule 1-coureur Stirling Moss. De Britse legende kwam in 2020 op negentigjarige leeftijd te overlijden. Door de coronapandemie moest een officiële plechtigheid uitgesteld worden. Tijdens de dienst betuigden meerdere F1-grootheden hun respect aan Moss.

Onder andere oud-wereldkampioenen Damon Hill, Nigel Mansell en Jackie Stewart waren woensdag aanwezig in de Westminster Abbey. Laatstgenoemde klom tijdens de dienst op het spreekgestoelte om een toespraak te houden over Stirling Moss. Naast deze oud-coureurs waren ook Red Bull-teambaas Christian Horner en Formule 1-directeur Ross Brawn van de partij. In totaal waren er zo’n 2000 mensen komen opdraven om de oud-coureur te gedenken.

Sir Stirling Moss verscheen aan de start van zesenzestig GP’s en kwam zestien keer als eerste over de streep. Moss reed in zijn Formule 1-tijd voor onder meer Mercedes, Maserati, Cooper, Vanwall en Lotus. Vier keer, van 1955 tot en met 1958, werd hij tweede in het kampioenschap.

Buiten de Formule 1 maakte de Brit furore in meerdere endurance races. Zijn meest befaamde optreden stamt echter uit 1955, toen hij een record vestigde tijdens de Mille Miglia. Stirling Moss won de prestigieuze race door Italië in zijn Mercedes 300SLR – na 10 uur, 7 minuten en 48 seconden kwam hij over de finish in Brescia.

Stirling Moss’ witte racehelm en een trofee uit de Grand Prix van Monaco worden de Westminster Abbey binnengedragen (ANP)

