Voormalig wereldkampioen Damon Hill ziet het somber in voor Red Bull. Waar Max Verstappen in 2024 nog een vuist kon maken richting McLaren, ziet de Brit hoe de papaja’s in het huidige seizoen nagenoeg onverslaanbaar zijn. Met name onder raceomstandigheden zou de MCL39 een stuk sneller zijn dan de RB21 van Max Verstappen. Ook met de laatste upgrades konden de Oostenrijkers geen potten breken.

Tijdens de afgelopen GP van Miami introduceerde Red Bull een nieuwe vloer, maar desondanks eindigde Max Verstappen buiten het podium. Bovendien kwam racewinnaar Oscar Piastri met een voorsprong van veertig seconden over de finish. Teamgenoot Lando Norris volgde in zijn kielzog. Damon Hill gelooft dat Red Bull nog veel werk zal moeten verzetten voordat het gat met McLaren is gedicht. “Red Bull kan alleen maar jaloers toekijken”, aldus de voormalig Williams-coureur tegenover BBC.

‘Red Bull komt over een raceafstand tekort’

“Ze kwamen met een nieuwe vloer op de auto van Verstappen, met een aantal nieuwe uitsparingen aan de zijkant. Men dacht dat het verbeteringen zou opleveren in de jacht op McLaren, maar het was duidelijk niet genoeg.” Hill benadrukte dat Verstappen in de kwalificatie het verschil kan maken, maar dat zijn Red Bull over een raceafstand gewoon tekortkomt. “Hij kan het in de kwalificatie”, aldus Hill. “Dan haalt hij honderd procent uit de auto en is dat genoeg om met een marge van zes duizendste sneller te zijn, of zoiets belachelijks als dat.”

“Dan verovert hij poleposition of een plek op de eerste startrij, zoals hij dit seizoen al vaker deed”, legde Hill uit. “Maar in de race is het gewoon meedogenloos – dan gaat het om bandenslijtage en het behouden van grip. Als je auto beter is, kun je je banden sparen, maar Verstappen kon dat duidelijk niet. Zodra hij iets meer pushte, viel hij terug. Dus bij Red Bull zijn ze zich ervan bewust dat ze veel werk te verzetten hebben”, besloot Hill. “Ze moeten een achterstand van dertig seconden goedmaken. Dat gaat veel tijd kosten.”

