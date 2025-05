Met de GP van Emilia-Romagna voor de deur maakt Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli zich op voor zijn eerste thuisrace. Het belooft een uitdagend weekend te worden voor de Italiaan, die op achttienjarige leeftijd al de druk voelt van de vele thuisfans. Antonelli kijkt uit naar een waanzinnige Grand Prix, maar wil zich tegelijkertijd niet gek laten maken door alle emoties. Tijdens de officiële FIA-persconferentie neemt hij ons mee in zijn hoofd.

“Het voelt geweldig”, wilde Kimi Antonelli vooropstellen. “Dit is mijn echte thuisrace. Natuurlijk hebben we Monza, maar ik woon op dertig minuten rijden van dit circuit. Het is een geweldige baan om op te racen, echt old school. Daarom denk ik ook dat het een speciaal weekend gaat worden, mede omdat al mijn vrienden en familie er ook zijn. Het gaat heel intens worden, maar ik heb er zeker zin in.”

Antonelli, die zich in Miami nog verzekerde van sprintpole, werd ook gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race. Zien we hem zondag voor het eerst op het podium schitteren? “Ik heb veel vertrouwen in de auto, zeker na Miami”, lichtte hij toe. “Mijn familie is heel bijgelovig, dus ik ga geen uitspraken doen over podiums. Ik neem alles stap voor stap. Het zou natuurlijk geweldig zijn om hier in de top drie te eindigen, en natuurlijk is dat het ultieme doel. Tegelijkertijd wil ik ook winnen, maar realistisch gezien is een podium op dit moment het hoogst haalbare.”

Extra druk van een thuisrace

“Dit weekend wordt emotioneel en mentaal heel zwaar”, benadrukte Antonelli vervolgens. “Ik ga mijn energie heel goed moeten sparen. Een normaal raceweekend is al slopend, maar hier geldt dat natuurlijk dubbel. Gelukkig heb ik een goed team om me heen en hebben we ons goed voorbereid – iedereen is zich ervan bewust dat het zwaar gaat worden. Dat gezegd hebbende, gaat de energie op Imola geweldig zijn, en dat kan ik natuurlijk ook gebruiken op het circuit.”

Om de druk nog verder op te voeren, moet Antonelli zijn raceverplichtingen ook combineren met zijn eindexamens. “Ik kan niet naar school, maar ik doe wel mijn best om zo veel mogelijk te studeren”, verklaarde hij. “Mijn school helpt me daarbij. Het is niet gemakkelijk, want dat kost ook moeite en energie. Zeker in aanloop naar zo’n weekend als dit is het belangrijk om niet te veel te doen. Waar ik kan, probeer ik mijn huiswerk wel bij te houden.”

Om het contact met zijn klasgenoten niet te verliezen, nodigde hij hen uit om dit weekend naar Imola te komen. “Voor hen is het een goede manier om te zien wat dit werk inhoudt”, besloot Antonelli. “Natuurlijk zien ze de races op televisie, maar nu kan ik ze laten zien wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Ik zie ze natuurlijk niet zoveel, dus dit soort dingen kunnen wel het verschil maken als je relaties probeert te onderhouden.”

