Racing Bulls’ Isack Hadjar oogst opnieuw complimenten. Na een indrukwekkende race in Monaco heeft de Parijzenaar inmiddels meer punten verzameld dan Yuki Tsunoda en Liam Lawson bij elkaar. De 20-jarige coureur krabbelde bovendien terug van twee crashes tijdens de vrije trainingen. Een knappe prestatie, zag ook oud-kampioen Damon Hill, die toegeeft dat Hadjar alle verwachtingen overtreft. Hoe lang gaat het nog duren voordat hij doorstroomt naar Red Bull?

In de Chequered Flag-podcast van de BBC legde Damon Hill uit waarom hij zo onder de indruk is van Isack Hadjar. Na een strategische race eindigde het jonge Red Bull-talent, mede dankzij het teamwork van Liam Lawson, opnieuw in de punten. “Hij (Hadjar, red.) heeft eigenlijk iedereen verrast”, aldus Hill. “Waarschijnlijk staat hij ook versteld van zichzelf”, grapte de voormalig Williams-coureur. “Ik weet het niet, maar ik ben in ieder geval onder de indruk.”

“Het verbaast me wat Hadjar allemaal al heeft laten zien”, vervolgde Hill. “Hij had duidelijk een vreselijke ervaring tijdens de openingsrace in Australië, toen hij in tranen was na een vroege fout.” Hadjar zette zijn VCARB 02 tijdens de formatieronde al in de muur. De jonge Parijzenaar was zichtbaar geëmotioneerd dat zijn Formule 1-debuut zo was verlopen. “Hij moest getroost worden door Anthony Hamilton”, herinnerde Hill zich. De vader van Lewis Hamilton werd achteraf geprezen om zijn optreden.

‘Hij heeft het geweldig gedaan’

“Toen rees de vraag of Hadjar emotioneel wel sterk genoeg was om Formule 1-coureur te zijn”, legde Hill uit. “Maar sindsdien heeft hij het geweldig gedaan. Hij knalde twee keer in de muur in Monaco, maar liet zich absoluut niet uit het veld slaan. Hij zette daarna zo’n fantastische kwalificatie en race neer. Petje af.”

Kenners fluisteren al over een mogelijke overstap naar Red Bull. Yuki Tsunoda, die tijdens de afgelopen GP van Japan de sprong naar het hoofdteam maakte, worstelt immers naast Max Verstappen. Dat Hadjar dit seizoen nog promoveert, is onwaarschijnlijk. Toch is het duidelijk dat Red Bull moeite heeft met het vinden van een competitieve tweede coureur. Verstappen maakte de afgelopen jaren al meerdere slachtoffers, onder wie gevierde coureurs als Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez.

