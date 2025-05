Isack Hadjar kijkt terug op een ‘perfect’ weekend in Monaco. De Parijzenaar kwalificeerde zich, mede door de gridstraf van Lewis Hamilton, als vijfde en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Dankzij goed teamwork met Liam Lawson, die eveneens in de punten eindigde namens Racing Bulls, hield Hadjar zich knap staande tussen de gevestigde namen in de voorhoede. Zodoende komt de 20-jarige coureur steeds meer in de spotlight te staan.

Na een sterke kwalificatie verzekerde Isack Hadjar zich van de vijfde startplaats voor de GP van Monaco – zijn beste kwalificatieresultaat ooit in de Formule 1. Bij de start wist hij zijn plek te behouden, ondanks de druk van meervoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Ondertussen maakte het team optimaal gebruik van de nieuwe pitstopregels in Monaco. Teamgenoot Liam Lawson hield het achtervolgende veld op, zodat Hadjar zijn pitstops kon maken zonder veel terrein te verliezen.

“Het was een perfect weekend voor mij”, reageerde Isack Hadjar na afloop van de race. “Eerlijk gezegd heb ik gisteren enorm veel plezier gehad – veel meer dan vandaag – maar toch was de race perfect uitgevoerd.” Ook als rookie besefte de Frans-Algerijnse coureur dat de GP van Monaco weinig spectaculair is in een Formule 1-auto; inhalen bleek opnieuw vrijwel onmogelijk.

Rookie van het jaar?

“Liam (Lawson, red.) heeft me enorm geholpen”, voegde hij eraan toe. “Het was geweldig teamwork en hij heeft zelf ook punten gescoord. Eerlijk gezegd ben ik gewoon ontzettend trots. Na vrijdag lag het vertrouwen best wel laag, en ook de derde vrije training was echt zwaar. Ik had weinig vertrouwen in de auto, maar toch zijn we er op de een of andere manier in geslaagd om het tij te keren. Als team is dat een geweldige prestatie, dus ik ben erg trots op die gasten”, besloot hij grijnzend.

Het succes van Isack Hadjar blijft niet onopgemerkt. Waar er voorafgaand aan het seizoen relatief weinig van deze Red Bull-junior werd verwacht, oogst hij op sociale media steeds meer lof. Ook onder kenners maakt de 20-jarige coureur, die vorig jaar tweede werd in het Formule 2-kampioenschap, veel indruk. Met zoveel nieuwe gezichten is de titel ‘rookie van het jaar’ dit seizoen meer felbegeerd dan ooit, maar volgens velen maakt Hadjar nu al een sterke kans. Met zijn optreden in Monaco heeft hij zich hoe dan ook in de kijker gespeeld.

Een stralende Isack Hadjar tijdens het raceweekend in Monaco (Red Bull Content Pool)

